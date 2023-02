Camila Queiroz marca presença em camarote da Marquês de Sapucaí - Josué Santos / Agência O DIA

Publicado 19/02/2023 22:24

Rio - Camila Queiroz, de 29 anos, é uma das celebridades que curtem o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial em um camarote da Marquês de Sapucaí, neste domingo. A mulher de Klebber Toledo, que está no elenco de "Amor Perfeito", próxima novela das 18h, da TV Globo, como a protagonista Maria Elisa Rubião, a Marê, chamou a atenção ao usar um vestido dourado e falou sobre a escolha do look para a ocasião.

"Acho que a gente pensa em Sapucaí, a gente pensa em Carnaval a gente pensa em brilho. Eu gosto muito de me divertir nesse momento, né? No ano passado também eu usei alguns looks que a galera falou bastante. Então, esse ano eu falei, eu quero continuar seguindo esse caminho, eu quero continuar me divertindo. Eu acho que a gente quase assume uma persona assim pro Carnaval, né? A gente vê as meninas todas aqui se jogando, as produções são muito grandes, né?", comenta.



"Também, acho que é um momento de poder brincar mais, de mostrar o corpo também. É, eu eu sei que vocês vão rir, mas assim, eu não sou uma pessoa que mostra muito o corpo nas redes sociais, eu tenho vergonha. Quando eu posto uma foto de biquíni, ainda leio comentários maldosos, aqui "você é muito magra, você tem pouco seio". Então isso acaba também me me deixando um pouco mais tímida e receosa na hora de escolher uma foto mais ousada pra postar na internet. Mas, ao mesmo tempo, eu sou parte dessa galera que tá tentando se ver livre, driblar toda essa maldade que a gente recebe, infelizmente. Mas acho que esse é o é o momento de se divertir. A gente não pode cair nessas armadilhas todas e abraçar as nossas inseguranças também. Porque eu tenho certeza de que quem me vê de fora não imagina que eu também tenho as minhas (inseguranças), porque eu sou uma pessoa comum", destaca.



Vontade de desfilar

Camila admite que tem vontade de desfilar em alguma escola de samba e revela porque ainda não aceitou nenhum convite. "Eu tenho vontade, já recebi convites anteriormente mas sempre estava gravando novela e não dava pra fazer e porque eu tenho muito respeito e muita admiração por isso aqui. Eu não acho uma brincadeira. Então, o dia que eu vier a topar um convite dessea vocês podem ter certeza que eu vou me comprometer e vou ter muita responsabilidade com este projeto que sem sombra de dúvidas requer. Eu ainda não estou pronta pra isso, mas se um dia isso vier acontecer vocês podem contar com a minha dedicação".



Novela Amor Perfeito



Uma das protagonistas de "Amor Perfeito", próxima novela das 18h, da TV Globo, a atriz adianta: "É uma novela linda, uma novela linda, que tem tudo o que o público gosta de acompanhar numa novela, sabe aquela novela bem brasileira? É um conto de fadas clássico, porque a gente tem amor, a gente tem fraternidade a gente tem o drama, a gente tem na vilania, tem comédia. A novela tá linda, o texto é incrível e eu tô muito apaixonada pela Maria (personagem dela). Eu nunca fiz nada parecido com ela, isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho, que na minha carreira uma personagem é muito diferente da outra. Então, eu me sinto muito privilegiada, porque eu sei que isso não acontece com todo mundo. Então, é isso, a Maria é mais uma pessoa que já tá morando no meu coração, porque eu me apaixono muito e me apego muito nos meus personagens. Estou louca pra vocês verem a novela", confessa.

Diversidade

A artista celebra a diversidade no elenco do folhetim de Duca Rachid e Júlio Fischer. "Finalmente esse momento chegou né? Que bom que está acontecendo e legal da casa está trazendo isso sabe? E na nossa novela, se eu não me engano, 60 por cento do elenco é preto fora isso que toda a equipe também fora isso a forma que a como a gente vai falar do racismo na novela é uma forma inédita que o público nunca viu ser abordado em uma novela. É uma novela de época. Então, consequentemente as pessoas já esperam ver o preto no lugar do escravo e não é o que acontece. Ali a gente tá mostrando a história do Brasil que foi escondida dos livros de história. Por exemplo, a primeira faculdade de medicina do Brasil foi em Salvador na década de 60. Naquela época, existiam muito mais médicos negros do que hoje no Brasil. E isso não conta nos livros. A gente vai trazer isso pra novela. Os negros e as mulheres que vão sofrer machismo na nossa novela porque isso é muito claro, né? Principalmente na década de 40 que é o que a gente fala. Eles não são vítimas, eles reagem, eles questionam, eles apresentam e daí vocês podem estar preparados porque vocês vai abordar o machismo de uma forma diferente de todo mundo tá acostumado a ver".

Volta para Globo após polêmica

Após sua saída conturbada da TV Globo, em 2021, Camila Queiroz celebra seu retorno a uma novela da emissora. "Eu estou feliz porque eu voltei com um projeto lindo, eu tô feliz porque fui convidada pra tá ali. Eu faço o meu trabalho com maior amor do mundo, eu amo o que eu faço, eu amo tá ali, eu amo aquele lugar. E a Mari me achou, gente. A Mari me procurou, cês nem imaginam. Foi uma surpresa, assim, essa novela foi tudo muito rápido e mês que vem a gente estreia", afirma.

Para quem não lembra, a TV Globo informou na época que Camila não fazia mais parte do elenco de "Verdades Secretas" devido 'demandas inaceitáveis'. Sendo assim, a emissora optou por utilizar uma dublê de corpo para representar a personagem.



Pressão para ter filhos



Casada desde 2018 com Klebber Toledo, Camila fala sobre a pressão para os dois terem um filhol. Mais de vocês do que da família. De verdade. O público e a imprensa cobram muito mais que a família, a família entende que a gente tá trabalhando muito, eu tô há três semanas sem nenhum dia de folga e isso vai durar mais uma semana. Então, eu gosto de trabalhar, o Klebber também, a gente entende que a gente tá num momento especial de carreira. Ser pai e mãe, tá no nosso plano, mas assim engravidar pode acontecer agora, pode acontecer daqui a pouco tempo, estamos vivendo, trabalhando, aproveitando que somos jovens e temos energia pra isso, né?".