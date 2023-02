Arlindo Cruz virá no último carro no Império Serrano - Brenda São Paio / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 22:21 | Atualizado 19/02/2023 22:39

A alegoria terá Arlindo, a mulher Babi Cruz e a filha Flora, além de amigos de longa data do sambista, como o cantor Péricles e a atriz e apresentadora Regina Casé. Um médico e um enfermeiro estão posicionados no carro para atender o cantor, se necessário. Muito emocionada, Babi falou sobre a importância da homenagem a Arlindo na volta do Império Serrano ao Grupo Especial.



"Não há homenagem maior que um artista possa receber do que ter a sua história, a sua carreira contada no maior espetáculo da terra a céu aberto. Isso é certeza de que valeu a pena cada passo de decisão, cada passo desses são que ele traçou. A homenagem é dele, ele é protagonista dessa história, ele é a luz e eu sou uma iluminada por estar do lado dele, por ter sido escolhida, por estar construindo. Essa luz é assim, essa homenagem é dele, é só dele e dos amigos que são cada um uma peça de um quebra-cabeça dessa história", disse.

Com uma imponente escultura de Arlindo o coroando como um rei, a alegoria vem com com as cores da escola, abusando do verde e dourado. Pouco depois do início do desfile, Babi e amigos do cantor entoaram o samba do Império Serrano.

Emocionando e com os olhos lacrimejados, Péricles citou a importância do reconhecimento a Arlindo.



"Uma homenagem mais que merecida a esse filho dessa agremiação que tanto fez pela escola. Antes de tudo ele é meu amigo, estou aqui pelo amigo. Ele é tudo pra mim", declarou.



O rapper Marcelo D2 confidenciou a primeira coisa que falou ao amigo Arlindo ao revê-los abrindo os desfiles do Grupo Especial: "'Eu te amo', foi isso que falei para ele olhando dentro dos olhos dele".



Para ele, Arlindo abrir os desfiles da primeira noite do Grupo Especial "é a coisa mais linda". "Foi a coisa mais linda que poderia acontecer no Rio de Janeiro, depois de tudo o que aconteceu com ele e com a Império. Ele se recuperando e a escola que acabou de subir para o grupo especial como campeã do grupo de acesso. Eu me sinto privilegiado em estar nessa homenagem", disse D2.

O cantor Délcio Luiz está entre as personalidades que marcam presença no carro que homenageia Arlindo Cruz. Sob forte emoção, ele assumiu que o tem como grande inspiração.



"É uma honra participar dessa homenagem para o Arlindo que, além de ser um grande amigo, é o meu parceiro de música, é o meu poeta maior, é o número um do samba e eu sou muito feliz de poder ter feito 'O Bem' com o Arlindo. É uma felicidade gigante. Só alegria, emoção total, quando a gente chega ali naquela curvinha e entra, embica ali na Avenida, a gente não tem palavras pra explicar o tamanho dessa emoção”, falou.



Carregando um banjo, Délcio explicou o motivo de ter trazido o instrumento para a Avenida: "Aqui no Império o Arlindo tinha a ala do banjo, então cada um vinha com seu banjo. Eu nunca consegui desfilar nesse tempo da ala. E aí a Babi me pediu: 'Délcio, leva teu banjo' e eu falei: 'eu trouxe'. A gente já está vestido a caráter e não podia faltar o banjo pra prestigiar Arlindo".

Para a atriz Regina Casé, poder participar do desfile é um privilégio. "A coisa mais linda que podia acontecer nesse Carnaval do Rio de Janeiro, é o Arlindo Cruz abrir o Carnaval. Depois de tudo que aconteceu com ele, depois de tudo que vem acontecendo com o Império, eu me sinto muito privilegiada de estar de novo no Império desfilando".