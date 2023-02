Yuri Marçal é bisneto de Mano Eloy, fundador da Império Serrano - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 22:34 | Atualizado 19/02/2023 23:41

Rio - O desfile do Império Serrano, primeira escola do Grupo Especial a passar pelo Sambódromo na noite deste domingo (19), será especial para o humorista Yuri Marçal, bisneto do fundador da escola de Madureira, na Zona Norte do Rio.

Bisneto de Mano Eloy, Yuri Marçal se emocionou em sua primeira vez desfilando pela escola de coração. Criado na Serrinha, uma comunidade de Madureira, o humorista não conseguiu segurar a emoção no começo do desfile.



"Meu bisavô é fundador da escola. É a escola da minha família. A emoção é muito grande", disse.

Eloy Antero Dias (1889-1971) fundou a Império Serrano e foi multi-instrumentista, compositor, jongueiro e dar o nome à quadra de ensaios, em Madureira. No ano passado, a escola inaugurou um painel artístico na sua quadra , para celebrar a vida do fundador.

Após vencer a série Ouro no ano passado, o Império Serrano é a primeira escola a desfilar pelo Grupo Especial, neste domingo, na Marquês de Sapucaí. A Verde e Branco leva para Avenida o enredo "Lugares de Arlindo", desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza, em homenagem a Arlindo Cruz, que se recupera de sequelas de um AVC sofrido em 2017.