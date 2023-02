David Brazil vem de erê na Grande Rio - Brenda São Paio / Agência O Dia

David Brazil vem de erê na Grande RioBrenda São Paio / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 23:32 | Atualizado 19/02/2023 23:33

Rio - Caracterizado de erê, o repórter e apresentador David Brazil desfila novamente na Marquês de Sapucaí — desta vez em uma bela homenagem ao cantor Zeca Pagodinho, tema do enredo da escola de Caxias. A agremiação da Baixada é a segunda a passar na Avenida neste domingo, primeiro dia de Grupo Especial.

"Eu sou erê da Grande Rio, sou erê do Zeca. É maravilhoso estar aqui. Eu amo a minha escola e sou fã do Zeca. Então, me dá muito orgulho, ainda mais com mais um amigo meu sendo homenageado, sendo enredo. Primeiro foi a Ivete Sangalo e agora o Zeca", festejou.