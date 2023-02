Xande de Pilares não conseguiu desfilar no Império Serrano - Beatriz Perez / Agência O Dia

Xande de Pilares não conseguiu desfilar no Império SerranoBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 23:18 | Atualizado 19/02/2023 23:19

Rio - O sambista Xande de Pilares não conseguiu desfilar no Império Serrano, primeira escola a passar pela Avenida neste domingo. O compositor brincou que foi barrado por não terem entregado sua camisa de desfile. "Teve um problema com a minha camisa. Ficou com alguém. O importante é que o desfile do Império emocionou. Que se mantenham no Grupo Especial. A escola passou bem", destacou.

Salgueirense, Xande de Pilares elogiou a passagem do Império, que espera rever nas Campeãs. "Eu sou salgueirense, mas como artista, valorizo o samba. O Arlindo faz parte de todo esse contexto, que vem também do Fundo de Quintal. Se não fosse ele, não estaria aqui. Arlindo é uma entidade".

Xande desfilará nesta noite na Grande Rio e no seu Salgueiro.