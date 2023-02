Alcione confere desfile do Império Serrano em um camarote da Marquês de Sapucaí - Raphael Perucci/Agência O Dia

Alcione confere desfile do Império Serrano em um camarote da Marquês de SapucaíRaphael Perucci/Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 22:36 | Atualizado 19/02/2023 22:55

Rio - Responsável por eternizar diversos sucessos de Arlindo Cruz, a cantora Alcione celebrou a homenagem do Império Serrano ao compositor. Musa do Camarote Nº 1, a artista se emocionou com a entrada da escola da Serrinha na Avenida.

fotogaleria



"Essa homenagem é mais do que justa. O Arlindo sempre deu o sangue pelo Império, e é um dos maiores compositores desse país. Merece e muito esse reconhecimento", exaltou Alcione.



Acompanha da irmã e empresária Solange Nazareth, a Marrom desejou boa sorte ao Império e disse estar na torcida para que a escola possa se manter no Grupo Especial.



