Baluarte do Império Serrano, Aluísio Machado - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 19/02/2023 22:17 | Atualizado 19/02/2023 23:28

Rio - A campeã da série de Ouro do carnaval do ano passado, Império Serrano, é a primeira escola a desfila na noite deste domingo, 19, pelo Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A verde e branco está de volta à elite com o samba enredo que homenagerá ao cantor, compositor e sambista Arlindo Cruz. O responsável por compor a melodia que irá embalar o desfile da escola é o maior vencedor de sambas-enredo do Império, Aluísio Machado, que disse ser grato de compor para reverenciar um de seus maiores parceiros.

"Gratificante voltar e representar meu maior parceiro depois de Beto Sem Braço. Uma realização. Não digo que seremos campeões, mas com certeza estaremos aqui no Sábado das Campeãs. Não se mete com a gente", concluiu o baluarte imperiano.

Arlindo Cruz se recupera de sequelas de um AVC que sofreu em 2017. O enredo escolhido para homenagiá-lo é "Lugares de Arlindo", e foi desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza. O ponto de partida do enredo é o hino "Meu Lugar", em que Arlindo desfia seu amor por Madureira. A escola pretende descrever como é a vida no subúrbio carioca.



O mestre de bateria do Império, o Mestre Vitinho, prometeu reproduzir o que Arlindo Cruz sempre fez em seus shows: musicalidade e astral. "Quem curtiu o show podia entrar triste que voltava feliz. Esperamos fazer um Carnaval histórico", afirmou.



Vitinho fisse que o samba-enredo lhe deu possibilidade de realizar paradinhas melódicas. "A bateria do Império é bem musical. Me deixou à vontade para executar", completou.

O professor de geografia Igor Rocha Ciancio, de 28 anos, desfila pela primeira vez na bateria do Império Serrano.



Ele frequentou a escolinha da escola de Madureira e teve o orgulho de estrear com enredo em homenagem a Arlindo Cruz. "Sempre foi um ícone para mim. Senti no coração o que aconteceu com ele. A expectativa é que façamos um belo desfile para permanecer no grupo especial", afirmou.

