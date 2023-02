Influência de Lampião na cultura nordestina será reverenciada no desfile - Divulgação /Fernando Grilli

Influência de Lampião na cultura nordestina será reverenciada no desfileDivulgação /Fernando Grilli

Publicado 09/02/2023 17:23 | Atualizado 09/02/2023 17:24

Rio - A Imperatriz Leopoldinense apresentará na segunda-feira de Carnaval (20) as faces míticas do famoso Lampião. O enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" foi desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola será a quarta a desfilar entre 1h e 1h30 da madrugada.



A agremiação de Ramos vai levar os delírios em torno da figura do 'Rei do Cangaço'. O carnavalesco adianta que não se trata de um enredo biográfico. A história apresentada na Avenida, inspirada em cordéis, trata das empreitadas enfrentadas pelo personagem após sua morte.

Imperatriz Leopoldinense vai apresentar saga de Lampião entre o inferno e o céu Divulgação /Fernando Grilli



Contam os cordéis, que Lampião não foi aceito nem no inferno, nem no céu, e retornou à Terra, mais especificamente, ao Nordeste, onde encontrou abrigo. Leandro Vieira ressalta que a representatividade da cultura nordestina passa pelo que Lampião construiu.



"Ao me debruçar nestes cordéis a gente busca encontrar um destino delirante para essa figura tão contraditória e fascinante da cultura brasileira. Primeiro ele vai ao inferno, depois ao céu, sem encontrar abrigo e, por fim, desce à Terra para encontrar lugar nos imaginários das coisas do Nordeste", afirma o carnavalesco.



Leandro Vieira promete uma representação lúdica e sem julgamento de valor em seu enredo sobre o personagem. "Uma coisa que faz parte da dinâmica da construção do trabalho é o delírio. Me debrucei sobre os cordéis para estimular essas construções de imagens delirantes. Meu interesse não é saber se Lampião é herói ou vilão. Meu interesse é apresentar esse personagem que a cultura popular abraçou e segue celebrando de diferentes formas", explica.

Enredo da Imperatriz Leopoldinense foi desenvolvida por Leandro Vieira Divulgação /Fernando Grilli

O carnavalesco afirma que a Imperatriz Leopoldinense espera uma escola feliz e que acredite no sonho do campeonato. "Ninguém pode tirar de quem trabalha para fazer Carnaval, a possibilidade de sonhar. A Imperatriz tem trabalhado para que o sonho seja possível. Todos nós trabalhamos para alimentar os sonhos dos componentes. A gente deseja que o sonho ainda esteja vivo na quarta-feira com um caneco na quadra da Imperatriz", conclui o carnavalesco.



Confira a letra do samba-enredo



Autores: Me Leva, Gabriel Coelho, Miguel da Imperatriz, Luiz Brinquinho, Antonio Crescente e Renne Barbosa

Intérprete: Pitty de Menezes

Imperatriz veio contar pra vocês

Uma história de assombrar, tira sono mais de mês



Disse um cabra que nas bandas do Nordeste

Pilão deitado se achegava com o bando

Vinha no rifle de corisco e cansanção

Junto de Cirilo Antão, Virgulino no comando



Deus nos acuda, todo povo aperreado

A notícia corre céu e chão rachado

Rebuliço no olhar de um mamulengo

Era dia 28 e lagrimava o sereno



E foi-se então... Adeus, capitão!

No estouro do pipoco

Rola o quengo do caboclo

A sete palmos desse chão



Nos confins do submundo onde não existe inverno

Bandoleiro sem estrada pediu abrigo eterno

Atiçou o cão cá-trás, fez furdunço

E Satanás expulsou ele do Inferno



O jagunço implorou lugar no Céu

Toda santaria se fez de bedel

Cabra-macho excomungado de tocaia no balão

Nem rogando a Padim Ciço ele teve salvação



Pelos cantos do sertão... Vagueia, vagueia

Tal qual barro feito a mão misturado na areia



Quando a sanfona chora, mandacaru aflora

Bate zabumba tocando no meu coração

Leopoldinense, cangaceiro, a minha escola

Eis o destino do valente Lampião



Informações técnicas



Enredo 2023: "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida"

Carnavalesco:Leandro Vieira

Diretor de Carnaval: Mauro Amorim

Intérprete: Pitty de Menezes

Mestre de Bateria: Lolo

Rainha de Bateria: Maria Mariá

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro

Comissão de Frente: Marcelo Misailidis