Publicado 09/02/2023 19:21

Rio - O Carnaval no Rio começa bem antes das datas oficiais, o folião que já estiver pela cidade pode aproveitar uma temporada de eventos no pré-carnaval, que vão além dos blocos e tradicionais desfiles na Marquês de Sapucaí. O Terreirão do Samba, no Centro, garante atrações famosas a preços que cabem no bolso. Custando 20 reais, os ingressos podem ser adquiridos no próprio local, a partir desta quinta-feira (9) e todos os shows começam a partir das 20h.

Apesar do samba e o pagode serem os protagonistas da programação, o objetivo é privilegiar encontros entre artistas de diferentes gêneros e gerações, trazendo ritmos populares e para todos os gostos. A estreia acontece nesta sexta-feira (10), e conta com um show que reúne o cantor de pagode Ferrugem e o rapper Delacruz. Já no sábado (11), Diego Senna, grupo Coisa Séria, Suel, Caio Lucas e MC Maneirinho comandam a noite.

Os próximos shows já têm data marcada: a casa receberá apresentações na sexta-feira de Carnaval (17), no sábado de Carnaval (18), no domingo de Carnaval(19), na segunda de Carnaval (20) e na terça-feira de Carnaval (21). Finalizando a programação na sexta-feira (24), antes do Desfile das Campeãs e no sábado (25).

O esquema de infraestrutura montado para os shows conta com dois postos médicos, com uma ambulância em cada posto; além de 28 quiosques de venda de bebidas e comidas e 65 banheiros químicos. A segurança externa será feita pela Polícia Militar.

O Terreirão foi criado para enaltecer e preservar a história local, e ganhou o nome de Terreirão do Samba Nelson Sargento, em julho de 2021, em homenagem ao compositor Nelson Sargento, que foi vítima da Covid-19 naquele ano.





Programação do primeiro final de semana:

Sexta-feira 10/02:

Ferrugem

DelaCruz





Sábado 11/02:

Suel

Caio Luccas

MC Maneirinho