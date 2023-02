Carnavalesco Alex de Souza estreia no Império Serrano com enredo 'Lugares de Arlindo' - Divulgação

Carnavalesco Alex de Souza estreia no Império Serrano com enredo 'Lugares de Arlindo'Divulgação

Publicado 07/02/2023 17:13 | Atualizado 07/02/2023 17:17

Rio - O Império Serrano vai abrir o Carnaval de 2023 com um enredo que homenageia o imperiano e artista fundamental para o Rio de Janeiro e Brasil, Arlindo Cruz. A escola, que venceu a Série Ouro em 2022, retorna ao Grupo Especial no domingo de Carnaval com o enredo "Lugares de Arlindo" e a promessa de uma grande performance, com energia, alegria e emoção.



O carnavalesco Alex de Souza conta que Arlindo Cruz, que se recupera de sequelas de um AVC sofrido em 2017, vai vir no último carro. A última alegoria virá com amigos e familiares do sambista. Por uma coincidência do destino, o grande parceiro e amigo de Arlindo, Zeca Pagodinho, será enredo da escola seguinte, a Grande Rio. Por este motivo, dificilmente Zeca poderá desfilar na ala dedicada aos amigos do imperiano. "Mas, o Zeca faz parte do enredo do Império, e o Arlindo, da Grande Rio", pondera o carnavalesco.

Arlindo Cruz será homenageado pelo Império Serrano reprodução



"O Império Serrano está fazendo um trabalho para que a escola tenha uma grande performance com um enredo extremamente interessante para o mundo do samba, do pagode, deste grande imperiano, que tem uma obra fantástica e é uma pessoa que todo o meio artístico gosta muito", observa Alex de Souza.



O carnavalesco ressalta que o enredo tem a ver com a própria escola de samba. "O enredo tem muito a ver com a própria escola. No nosso caso, homenagear Arlindo é homenagear o Império", resume.



Para o desfile, o carnavalesco recomenda atenção especial para a comissão de frente: "Sempre traz alguma surpresa". Além dela, o abre-alas da escola será um gigantesco São Jorge, padroeiro do Império.



O terceiro carro, o Banho de abô, trará a representação ritualística das ervas, da mata, da pedreira e do orixá Xangô, que é o orixá de Arlindo Cruz, acrescenta Alex. "O Império Serrano está fazendo um trabalho para que a escola tenha uma grande performance com um enredo extremamente interessante para o mundo do samba, do pagode, deste grande imperiano, que tem uma obra fantástica e é uma pessoa que todo o meio artístico gosta muito", observa Alex de Souza.O carnavalesco ressalta que o enredo tem a ver com a própria escola de samba. "O enredo tem muito a ver com a própria escola. No nosso caso, homenagear Arlindo é homenagear o Império", resume.Para o desfile, o carnavalesco recomenda atenção especial para a comissão de frente: "Sempre traz alguma surpresa". Além dela, o abre-alas da escola será um gigantesco São Jorge, padroeiro do Império.O terceiro carro, o Banho de abô, trará a representação ritualística das ervas, da mata, da pedreira e do orixá Xangô, que é o orixá de Arlindo Cruz, acrescenta Alex.

Carro 'Banho de Abô' vai representar espiritualidade de Arlindo Cruz e seu orixá Xangô Divulgação



O carro do Carnaval, vai homenagear, ainda os sambas-enredo que Arlindo venceu na verde e branco e presta homenagem à esposa do artista, a porta-bandeira Babi Cruz.



O samba-enredo, assinado pelo baluarte Aluisio Machado, e pelo parceiro de Arlindo, Sombrinha, forma um acróstico. Ou seja, a primeira letra de cada verso forma o nome do homenageado: Arlindo Domingos da Cruz Filho. Com a vitória na disputa interna da escola, Aluisio Machado tornou-se o maior vencedor de sambas da história do Império Serrano. São 15 sambas conduzidos à Avenida, superando a marca do eterno Silas de Oliveira, que compôs 14 sambas vencedores.



Confira a letra do samba-enredo do Império Serrano



"Lugares de Arlindo"



Autores: Sombrinha, Aluísio Machado, Carlos Senna, Carlitos Beto Br, Rubens Gordinho e Ambrósio Aurélio



Intérprete: Ito Melodia



ACORDE PARTIDEIRO SEM IGUAL, NASCIA ENTÃO, UM SAMBA DO SEU JEITO

RELUZ FEITO CANDEIA, IMORTAL, O COMPOSITOR, SAMBISTA PERFEITO

LEVADA DE TANTAN, BANJO E REPIQUE, POESIA DE UM CACIQUE, MALANDRAGEM DEU LIÇÃO

INSPIRAÇÃO DE VENTRE ANCESTRAL, O DUETO, A PATENTE VEM DO FUNDO DO QUINTAL

NA BOÊMIA, NO SUBÚRBIO, NA VIELA... O SEU NOME É FAVELA: MADUREIRA



DAGÔ, DAGÔ SARAVÁ, OBÁ KAÔ

O BRADO QUE TRAZ JUSTIÇA, FAZ A VIDA RECOMPOR



DEIXA, O FIM DA TRISTEZA AINDA HÁ DE CHEGAR

O SHOW DO ARTISTA VAI CONTINUAR

MORANDO NOS SAMBAS QUE VOCÊ FEZ PRA MIM

IMPERIANO SIM!

NO VERSO QUE AFLORA

GIRAM OS SONHOS DA PORTA-BANDEIRA

O AMOR DE ORFEU MELODIA NAMORA

SERRINHA É TEU CANTO PRA VIDA INTEIRA



DAGÔ, DAGÔ É A LUA DE ARUANDA

A ESPADA É DE GUERRA E OGUM VENCE DEMANDA



CERCADO DE AXÉ, SEMEIA O BEM, O POVO A CANTAR LALAIÁ LALAIÁ LAIÁ

RECEBA A GRATIDÃO, REIZINHO DESSE CHÃO, AQUI É O TEU LUGAR

UMA PORÇÃO DE FÉ... O FILHO DO VERDE ESPERANÇA NOS CONDUZ

ZAMBI DA COROA IMPERIAL, ABIAXÉ, ARLINDO CRUZ



FIRMA NA PALMA DA MÃO, TEM ALUJÁ E AGOGÔ

IMPÉRIO DE JORGE, OXÊ DE XANGÔ

LAROYÊ EPA BABÁ

HÁ DE RONCAR MEU TAMBOR

O VERSO DE ARLINDO, MORADA DO AMOR



SERVIÇO



Enredo 2023 "Lugares de Arlindo"

Carnavalesco: Alex de Souza

Diretor de Carnaval: Wilsinho Alves

Intérprete: Ito Melodia

Mestre de Bateria: Mestre Vitinho

Rainha de Bateria: Darlin Ferrattry

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Marlon Flôres e Danielle Nascimento

Comissão de Frente: Júnior Scapin

Presidente: Sandro Avelar O carro do Carnaval, vai homenagear, ainda os sambas-enredo que Arlindo venceu na verde e branco e presta homenagem à esposa do artista, a porta-bandeira Babi Cruz.O samba-enredo, assinado pelo baluarte Aluisio Machado, e pelo parceiro de Arlindo, Sombrinha, forma um acróstico. Ou seja, a primeira letra de cada verso forma o nome do homenageado: Arlindo Domingos da Cruz Filho. Com a vitória na disputa interna da escola, Aluisio Machado tornou-se o maior vencedor de sambas da história do Império Serrano. São 15 sambas conduzidos à Avenida, superando a marca do eterno Silas de Oliveira, que compôs 14 sambas vencedores."Lugares de Arlindo"Autores: Sombrinha, Aluísio Machado, Carlos Senna, Carlitos Beto Br, Rubens Gordinho e Ambrósio AurélioIntérprete: Ito MelodiaACORDE PARTIDEIRO SEM IGUAL, NASCIA ENTÃO, UM SAMBA DO SEU JEITORELUZ FEITO CANDEIA, IMORTAL, O COMPOSITOR, SAMBISTA PERFEITOLEVADA DE TANTAN, BANJO E REPIQUE, POESIA DE UM CACIQUE, MALANDRAGEM DEU LIÇÃOINSPIRAÇÃO DE VENTRE ANCESTRAL, O DUETO, A PATENTE VEM DO FUNDO DO QUINTALNA BOÊMIA, NO SUBÚRBIO, NA VIELA... O SEU NOME É FAVELA: MADUREIRADAGÔ, DAGÔ SARAVÁ, OBÁ KAÔO BRADO QUE TRAZ JUSTIÇA, FAZ A VIDA RECOMPORDEIXA, O FIM DA TRISTEZA AINDA HÁ DE CHEGARO SHOW DO ARTISTA VAI CONTINUARMORANDO NOS SAMBAS QUE VOCÊ FEZ PRA MIMIMPERIANO SIM!NO VERSO QUE AFLORAGIRAM OS SONHOS DA PORTA-BANDEIRAO AMOR DE ORFEU MELODIA NAMORASERRINHA É TEU CANTO PRA VIDA INTEIRADAGÔ, DAGÔ É A LUA DE ARUANDAA ESPADA É DE GUERRA E OGUM VENCE DEMANDACERCADO DE AXÉ, SEMEIA O BEM, O POVO A CANTAR LALAIÁ LALAIÁ LAIÁRECEBA A GRATIDÃO, REIZINHO DESSE CHÃO, AQUI É O TEU LUGARUMA PORÇÃO DE FÉ... O FILHO DO VERDE ESPERANÇA NOS CONDUZZAMBI DA COROA IMPERIAL, ABIAXÉ, ARLINDO CRUZFIRMA NA PALMA DA MÃO, TEM ALUJÁ E AGOGÔIMPÉRIO DE JORGE, OXÊ DE XANGÔLAROYÊ EPA BABÁHÁ DE RONCAR MEU TAMBORO VERSO DE ARLINDO, MORADA DO AMOREnredo 2023 "Lugares de Arlindo"Carnavalesco: Alex de SouzaDiretor de Carnaval: Wilsinho AlvesIntérprete: Ito MelodiaMestre de Bateria: Mestre VitinhoRainha de Bateria: Darlin FerrattryMestre-Sala e Porta-Bandeira: Marlon Flôres e Danielle NascimentoComissão de Frente: Júnior ScapinPresidente: Sandro Avelar