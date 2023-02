Adriane Galisteu participa do ensaio técnico da Portela - Daniel Pinheiro / AgNews

Adriane Galisteu participa do ensaio técnico da PortelaDaniel Pinheiro / AgNews

Publicado 06/02/2023 13:44 | Atualizado 06/02/2023 13:50

Rio - Adriane Galisteu, de 49 anos, apostou em um look poderoso para o ensaio técnico da Portela, que ocorreu na noite de domingo, na Marquês de Sapucaí. Para a ocasião, a apresentadora optou por um vestido assimétrico preto, repleto de repartições e pedras brancas. A loira ainda usou uma sandália de estilo gladiador e um enfeite de cabeça com brilhos e penas.

Sheron Menezzes e Luiza Brunet, antigas Rainhas de Bateria da escola , também estiveram presentes no treino e exibiram figurinos repletos de brilho. Entre os participantes estavam, igualmente, os atores Leona Cavalli e Paulo Rocha, que demonstraram estar com o samba no pé ao passar pela Avenida.

No Carnaval de 2023, a azul e branco será a segunda escola de samba a cruzar a Sapucaí, no dia 20 de fevereiro, com um enredo em comemoração pelo centenário da agremiação.