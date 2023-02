Lorena Improta e Érika Januza durante ensaio de rua da Viradouro - Delson Silva / AgNews

Lorena Improta e Érika Januza durante ensaio de rua da ViradouroDelson Silva / AgNews

Publicado 06/02/2023 09:17 | Atualizado 06/02/2023 09:25

Rio - Érika Januza e Lorena Improta sambaram muito durante o ensaio de rua da Unidos do Viradouro, realizado na noite de domingo, na cidade de Niterói, no Rio. A atriz, que é Rainha de Bateria da escola de samba e a dançarina, que é musa, posaram juntas, esbanjando simpatia aos fotógrafos de plantão.

No treino, Érika vestiu uma fantasia de caveira colada ao corpo, com transparências e repleta de brilhos, e ainda contou com uma maquiagem artística, que simbolizava um esqueleto. Já Lorena, aderiu a uma fantasia totalmente vermelha, que contava com um body e botas da mesma cor, além de um adereço bufante nas mangas.

A partir da ideia de Tarcísio Zanon, a Unidos da Viradouro apresentará a história de Rosa Egipcíaca — a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil — durante o desfile na Marquês de Sapucaí. A escola de samba de Niterói também pretende refletir sobre os diferentes aspectos da vida desta personalidade e apresentar as curiosidades que permeiam sua história.