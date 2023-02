Circuito de blocos do carnaval de rua voltará a acontecer com programação completa neste ano - AGÊncia O Dia

Circuito de blocos do carnaval de rua voltará a acontecer com programação completa neste anoAGÊncia O Dia

Publicado 04/02/2023 10:31

Rio - Prepare a sua fantasia! Neste final de semana dos dias 4 e 5, cariocas de toda a cidade poderão voltar a se divertir no Carnaval de rua do Rio. Após dois anos com número reduzido de blocos, os foliões poderão finalmente se jogar de cabeça em uma programação completa, que passará por diversos bairros e pontos tradicionais da festa do povo.



Para este ano, a Riotur deu uma enorme ajuda para os cariocas que vão cair na folia e disponibilizou o aplicativo Partiu Bloquimmm, trazendo informações sobre datas e horários de todos os blocos de rua oficiais. Agora é só se jogar no samba até a Quarta-feira de Cinzas.



O aplicativo está disponível em português, inglês e espanhol e tem cerca de 400 blocos registrados. Para fazer a busca, é possível usar filtros por dia e bairro. O app é disponibilizado gratuitamente e pode ser usado em celulares com os sistemas Android e IOS.



Neste sábado (4) em que os cariocas irão matar a saudade dos blocos, ênfase para os tradicionais Spanta Neném, na Lagoa Rodrigo de Freitas; o Desliga da Justiça, no Centro; o Imprensa Que Eu Gamo, em Laranjeiras; o Mistura de Santa, em Santa Teresa e o Carnaeco, na Barra.



No próximo domingo, o grande destaque será para a estreia do Bloco da Lexa, que abre a temporada de megablocos no centro da cidade, onde são esperados mais de 500 mil foliões. Além disso, o Me Esquece, na Gávea, o ensaio do Multibloco, na Lapa, e o Xodó da Piedade, no bairro de mesmo nome, prometem agitar a festa dos cariocas.



Cancelamento do Bloco da Preta



Na última quarta-feira (1°), a produção do Bloco da Preta anunciou o cancelamento do evento. A assessoria da cantora informou, por meio de nota, que Preta Gil vai se dedicar a um tratamento de saúde nos próximos meses. Assim, o calendário dos megablocos sofreu alterações, o Carrossel de Emoções, que iria se apresentar no dia hoje, foi transferido para o dia 12.



Devido ao tratamento contra um câncer, Preta Gil precisou cancelar o tradicional bloco organizado pela cantora. O anúncio foi feito pela assessoria da artista. Por meio de nota, a produção informou que a filha de Gilberto Gil irá se dedicar à luta contra a doença nos próximos meses.



Devido à ausência de Preta, o calendário dos megablocos passou por alterações. O Carrossel de Emoções, que se apresentaria neste sábado (4), foi transferido para o dia 12.



Confira a agenda completa para este final de semana:

Sábado (04)



– Bloco Minha Raiz, das 8h às 13h – Av. Visconde de Itamarati, 42 – Maracanã

– Desliga da Justiça, das 8h às 14h – Praça Tiradentes – Centro

– Lambabloco, das 8h às 14h – Praça dos Estivadores – Centro

– Spanta Neném, das 11h às 17h – Av. Epitácio Pessoa, S/N – Lagoa

– Bloco Gordelícia, das 13h às 19h – Rua Leopoldina, 3 – Piedade

– GB Bloco, das 13h às 19h – Rua General Glicério, 206 – Laranjeiras

– Imprensa que Eu Gamo, das 13h às 19h – Rua Gago Coutinho, 51 – Laranjeiras

– Carnaeco, das 13h às 19h – Av. Lúcio Costa, 3.360 – Barra da Tijuca

– Bloco H Romeu Pinto, 14h às 20h30 – Rua Carumbé, 326 – Realengo

– Vou Treinar e Volto Já, das 15h às 19h – Rua Martins Pena, 41 – Tijuca

– Fala Meu Louro, das 15h às 20h – Rua Waldemar Dutra, 19 – Santo Cristo

– Bloco Calma Amor, das 16h às 22h – Av. Monsenhor Félix com Rua Visconde de Maceió – Irajá

– Bloco Nem Muda Nem Sai de Cima, das 16h às 22h – Av. Maracanã, 838 – Tijuca

– Seu Kuka É Eu do Grajaú, das 16h às 22h – Praça Prof. Francisco D’Áurea – Grajaú

– Bloco Carnavraaau, das 16h às 22h – Ladeira do Livramento, 51 – Saúde

– Bloco Panela Preta de Curicica, das 16h às 22h – Rua João Bruno Lobo, 38 – Curicica

– Cordão do Prata Preta, das 17h às 23h – Praça da Harmonia – Gamboa

– Mistura de Santa, das 17h às 21h – Mirante do Rato Molhado – Santa Teresa



Domingo (05)



– Bloco da Lexa, das 7h às 12h – Rua Primeiro de Março – Centro

– Bloqueen, das 8h às 13h – Av. Infante Dom Henrique, 10 – Flamengo

– Bloco Me Esquece, das 8h às 13h – Rua jardim Botânico com Rua Pacheco Leão – Jardim Botânico

– Ensaio Multibloco, das 8h às 12h – Av. Gomes Freire, 430 – Lapa

– Piratas Ordinários, das 9h às 14h – Largo São Francisco da Prainha – Saúde

– Bloco Bigodinho Esticado, das 9h às 15h – Rua Adriano, 300 – Méier

– Bloco Vira Lata, das 9h às 14h – Av. Prefeito Mendes de Morais, S/N – São Conrado

– Mini Seres do Mar, das 9h às 13h – Rua General Glicério, 445 – Laranjeiras

– Se Cair Eu Como, das 10h às 16h – Praça Calcutá – Freguesia (Ilha do Governador)

– Amigos da Barra, das 13h às 18h – Av. Lucio Costa, 3.800 – Barra da Tijuca

– Bloco Chá da Alice, das 14h às 20h – Praça Tiradentes – Centro

– Bloco Folia do Largo do Sapê, das 16h às 22h – Rua Nuassu, 39 – Bento Ribeiro

– Banda Cultural do Jiló, das 14h às 20h – Rua Pinto de Figueiredo, 26 – Tijuca

– Bloco Chinelo de Dedo, das 14h às 20h – Rua do Mercado, 23 – Centro

– Bloco das Gambás, das 14h às 20h – Rua Aristídes Lobo, 217 – Rio Comprido

– Bloco Foliões do Rio, das 14h às 20h – Av. Alm. Alves Câmara Júnior, 1051 – Jardim Guanabara (Ilha do Governador)

– Bloco Xodó da Piedade, das 16h às 22h – Rua Silvana, 226 – Piedade

– Bloco Coração das Meninas, das 16h às 22h – Praça da Harmonia – Gamboa

– Bloco Unidos do Rego Bastos, das 16h às 21h – Rua Rego Barros, 72 – Santo Cristo

– Bloco Independente do Morro do Pinto, das 17h às 22h – Rua Farnese, 81 – Santo Cristo