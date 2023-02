Viviane Araújo, Dandara Mariana e MC Rebecca caem no samba no ensaio geral do Salgueiro

Rio - A rainha de bateria Viviane Araújo deu um verdadeiro show de samba no pé no ensaio geral do Salgueiro, que aconteceu na quadra da agremiação, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. A atriz Dandara Mariana, que está em "Travessia", e a cantora Rebecca também mostraram que vão fazer bonito na Avenida.

Vivi Araújo escolheu um conjunto de top e saia vermelhos e exibiu seu corpão escultural no local. MC Rebecca também fez sucesso com um macacão vermelho bem justinho. Já Dandara Mariana apostou no brilho e escolheu um top e saia dourados.

Este ano o Salgueiro apresenta o enredo "Delírios de um Paraíso Vermelho", idealizado pelo carnavalesco Edson Pereira. Agremiação será a quinta a desfilar na Sapucaí na madrugada de domingo para segunda de Carnaval.

Relatar erro