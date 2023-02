Bloco da Lexa abre os desfiles dos megablocos no Centro do Rio a partir deste domingo - Reprodução

Bloco da Lexa abre os desfiles dos megablocos no Centro do Rio a partir deste domingoReprodução

Publicado 03/02/2023 10:04 | Atualizado 03/02/2023 10:26

Rio - Os foliões já podem se preparar porque os megablocos de Carnaval prometem agitar as ruas do Centro do Rio a partir do próximo domingo, dia 5. A estimativa é de que mais de 100 mil pessoas participem dos cortejos. Quase todos os blocos têm a concentração prevista para às 7h, saída às 8h e encerramento ao meio-dia. Confira a agenda:

fotogaleria

Domingo, dia 5 de fevereiro - Pela primeira vez a cantora Lexa vai animar os foliões no Centro do Rio. O desfile acontece na Avenida Presidente Antônio Carlos.

Sábado, dia 11 de fevereiro - O bloco sertanejo Chora Me Liga, presente nos Carnavais cariocas desde 2010, é quem vai comandar a folia.

Domingo, dia 12 de fevereiro - O Bloco da Preta, da cantora Preta Gil, estava previsto para este dia. A cantora está tratando um câncer e precisou cancelar sua participação na folia. No lugar, entra o Carrossel de Emoções, que desfilaria no dia 4 de fevereiro.

Sábado, dia 18 de fevereiro - O sábado de Carnaval terá o tradicional Cordão do Bola Preta desfilando no Centro a partir das 17h.

Terça-feira, dia 21 de fevereiro - Na terça-feira de Carnaval é a cantora Ludmilla quem vai animar os foliões. O cortejo começa a partir das 9h e tem duração de 3 horas. Esta é a terceira vez que a cantora leva seu bloco para as ruas do Centro do Rio.

Sábado, dia 25 de fevereiro - Prepara! Depois do Carnaval ainda vai ter folia. A cantora Anitta leva seu bloco para as ruas do Centro no dia 25 de fevereiro, a partir das 9h.

Domingo, dia 26 de fevereiro - Um dos blocos mais tradicionais do Rio, o Monobloco vai encerrar a folia dos megablocos no Centro. A concentração começa às 7h e o cortejo às 8h.