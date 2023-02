Gabi Martins faz aulas de samba com Gabriel Castro para desfilar com a Unidos de Vila Isabel na Sapucaí - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2023 15:47

Rio - Gabi Martins usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para mostrar um pouco de suas aulas de samba, com o professor Gabriel Castro, para desfilar como musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval deste ano. Em postagem no Instagram, a ex-BBB falou sobre sua preparação para cruzar a Marquês de Sapucaí pelo segundo ano consecutivo.

fotogaleria

"Persistência. Não importam as dificuldades e as críticas.. Foque e não pare! Dê o seu melhor", refletiu a cantora, na legenda de um vídeo em que treina suas habilidades. "Obrigada, professor, vamos evoluindo cada vez mais!!", completou a famosa.

Em 2022, Gabi Martins enfrentou diversas críticas por sua falta de samba no pé após viralizar um vídeo em que a ex-participante do "BBB 20" aparece rebolando e fazendo movimentos com o bumbum que mais tinham a ver com funk do que com samba, durante ensaio da Vila Isabel. "Prometo dar o meu melhor pra minha escola. Prometo fazer as pazes com a Alcione. Não posso deixar o samba morrer (risos). Mas tô aqui pra evoluir", declarou a artista, na época.

Neste ano, a Vila Isabel pretende levar para a Sapucaí toda a poesia das festividades de cunho religioso, que mobilizam a população brasileira todos os anos, através do enredo "Nesta festa, eu levo fé", assinado pelo carnavalesco Paulo Barros.

Confira: