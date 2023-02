Gabi Martins participa do ensaio de rua da Vila Isabel - Daniel Pinheiro / AgNews

Gabi Martins participa do ensaio de rua da Vila IsabelDaniel Pinheiro / AgNews

Publicado 02/02/2023 08:55 | Atualizado 02/02/2023 10:02

Rio - Gabi Martins mostrou que tem samba no pé ao participar do ensaio de rua da Vila Isabel, na noite de quarta-feira, no Rio. A cantora de 26 anos exibiu as curvas em um look composto por um cropped decotado e um short jeans, ambos repletos de franjas brilhosas, e esbanjou simpatia com os fotógrafos de plantão.

fotogaleria

Acompanhada pelo namorado, Lincoln, Gabi ainda trocou alguns beijos durante o treino da escola. Durante o evento, a sertaneja também aproveitou para posar ao lado das musas Andrea Andrade, Dandara Oliveira e Paula Bergamin, que também caíram no samba durante o ensaio.

Neste ano, a Vila Isabel pretende levar para a Sapucaí toda a poesia das festividades de cunho religioso, que mobilizam a população brasileira todos os anos, através do enredo "Nesta festa, eu levo fé", assinado pelo carnavalesco Paulo Barros.