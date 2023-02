Yasmin Brunet cobre o umbigo para sambar na quadra da Grande Rio

Rio - A modelo Yasmin Brunet, de 34 anos, participou do ensaio da Grande Rio, na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira. Além do corpão e do samba no pé, Yasmin chamou atenção por estar usando um esparadrapo para cobrir o umbigo durante o evento.

Durante o "BBB 22", a influenciadora digital Jade Picon popularizou a prática de cobrir o umbigo em locais muito cheios e com grande movimentação de pessoas. A prática se baseia na crença de que ao cobrir o umbigo energias negativas externas que poderiam entrar no chacra umbilical são repelidas.

Famosos como a Adriana Bombom, Paloma Bernardi, Paolla Oliveira, que é rainha de bateria da escola, e Zeca Pagodinho, que é o homenageado pela agremiação, e a ex-Fazenda Mileide Mihaile também prestigiaram o ensaio da Grande Rio.

Este ano, a Grande Rio será a segunda a cruzar a Avenida no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro. Os carnavalescos são Gabriel Haddad e Leonardo Bora. O enredo homenageia Zeca Pagodinho.

