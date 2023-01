Thelminha Assis durante o ensaio técnico da Mangueira, na Sapucaí - Daniel Pinheiro / AgNews

Publicado 30/01/2023 08:55 | Atualizado 30/01/2023 09:36

Rio - A campeã do "BBB 20", Thelminha Assis, de 38 anos e a funkeira Mulher Melão, de 36, sambaram muito durante o ensaio técnico da Mangueira, realizado na noite de domingo, na Marquês de Sapucaí, no Rio. Musas da escola de samba, a ex-BBB e a cantora esbanjaram simpatia e exibiram fantasias diferenciadas.

Para o evento, Thelminha utilizou uma espécie de body nas cores verde e rosa e repleto de franjas, com um grande acessório na cabeça, além dos cabelos soltos e volumosos. Já Mulher Melão abriu mão dos tecidos e apareceu com o corpo completamente pintado nas cores preto, amarelo, vermelho, branco e verde.

No ensaio da Mangueira, que pretende representar a força da região nordeste do Brasil no Carnaval 2023, também esteve presente a cantora Karinah, que usou um vestido verde decotado e com franjas. Já a Rainha de Bateria, Evelyn Bastos, exibiu a silhueta em uma fantasia vermelha, junto a um acessório de chifres na cabeça.