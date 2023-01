Império Serrano e Portela realizam 'Encontro de Bandeiras' neste domingo, em Madureira - Divulgação

Império Serrano e Portela realizam 'Encontro de Bandeiras' neste domingo, em MadureiraDivulgação

Publicado 27/01/2023 16:52 | Atualizado 27/01/2023 17:28

Rio - O "Encontro de Bandeiras" está de volta com a reunião do Império Serrano e da Portela, neste domingo, dia 29, a partir das 18h. Em preparação para os desfiles na Marquês de Sapucaí, as escolas de samba estarão juntas para um ensaio de rua na Estrada do Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

A concentração dos foliões do Império acontecerá em frente à quadra da agremiação, na Avenida Edgard Romero, nº 114, enquanto os portelenses sairão da Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz. O encontro entre as escolas se dará próximo ao Madureira Shopping.

O presidente do Reizinho de Madureira, Sandro Avelar, comemora o retorno do evento e adianta um pouco da festa que o público pode esperar. "Durante toda minha infância e juventude, sempre vinha acompanhar o encontro entre os pavilhões das duas escolas. Quando passei a ser presidente do Império, queria resgatar esse evento tão especial. Conversei com a diretoria da Portela, que prontamente aceitou a ideia. Não tenho dúvidas que será um domingo muito emocionante e de confraternização para Madureira e suas agremiações", declara Avelar.

No Carnaval 2023, o Império Serrano cruzará a Avenida com um enredo em homenagem ao cantor e compositor Arlindo Cruz, em 19 de fevereiro, na abertura do Grupo Especial. Já a Portela será a segunda escola a se apresentar no dia seguinte, cantando o seu centenário.

E, na terça-feira, dia 31, acontece o "Encontro de Bandeiras" entre o Império e a Beija-Flor de Nilópolis. Será a primeira vez em que a azul e branca da Baixada Fluminense vai ensaiar nas ruas de Madureira. Ambas as concentrações serão em frente à quadra do Império.