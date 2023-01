Sabrina Sato mostra corpão escultural e samba no pé no ensaio da Vila Isabel

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, marcou presença em mais um ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. Com um look coladinho, a apresentadora, que é Rainha de Bateria da escola, exibiu o corpão escultural. Na ocasião, a mamãe de Zoe também mostrou muita simpatia e samba no pé. Musas da agremiação, Andréa Andrade e Paula Bergamin também participaram do ensaio.

A azul e branco levará para a Sapucaí neste ano o enredo "Nessa festa, eu levo fé", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. A Vila Isabel será a terceira escola a desfilar no dia 20 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval.

