Imperatriz Leopoldinense abre segundo dia de ensaio técnico na SapucaíRio Carnaval

Publicado 23/01/2023 10:02

Rio - A Imperatriz Leopoldinense foi a responsável por abrir a segunda noite de ensaios técnicos para o Carnaval 2023, neste domingo, na Marquês de Sapucaí. Nos preparativos para os desfiles oficiais, que ocorrem entre os dias 19 e 20 de fevereiro, a verde e branca reviveu a história de Lampião na Avenida.

Interpretado pelo ator Matheus Nachtergaele, o cangaceiro pernambucano é o protagonista do enredo que está sendo preparado pelo carnavalesco Leandro Vieira sob o título: "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida".

Durante o treino no sambódromo, a bateria "Swing da Leopoldina" trouxe inúmeras bossas com ritmos nordestinos, através do comando de Mestre Lolo e a participação de ritmistas, que usaram bonés com a sigla "CPX", em referência ao Complexo do Alemão, comunidade conectada à agremiação. Além deles, a Rainha de Bateria, Maria Mariá, fez sua estreia em grande estilo, vestindo as cores do pavilhão.