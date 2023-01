Dandara Mariana e Rebecca encantam no primeiro ensaio do ano do Salgueiro

Rio - No dia nacional dedicado às passistas, Dandara Mariana e Rebecca mostraram que têm samba no pé no primeiro ensaio do ano na quadra do Salgueiro, na Zona Norte do Rio. Musas da escola, a atriz e a cantora participaram do esquenta para o Carnaval na noite desta quinta-feira (19), véspera de feriado de São Sebastião.

Com muita energia e carisma, além de looks bem carnavalescos, as artistas acompanharam a Bateria Furiosa e posaram ao lado do presidente da agremiação, André Vaz.

Nas redes sociais, Rebecca encantou os seguidores com um vídeo 'quebrando tudo' no ensaio.

Relatar erro