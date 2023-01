Pequena Lo e Xamã serão destaques em desfile da Grande Rio - Divulgação

Publicado 19/01/2023 22:06

Rio - Nesta quarta-feira (18), a influenciadora Pequena Lo e o rapper Xamã, se reuniram com a diretoria da Grande Rio. O encontro foi marcado para selar a parceria da escola com os artistas, que virão como destaques de ala neste ano. A presença marcará a estreia de ambos no carnaval carioca, desfilando pela escola campeã de 2022.

O samba enredo da Grande Rio para esse ano já foi confirmado e irá homenagear o cantor Zeca Pagodinho. A letra tem autoria de grandes nomes do samba: Arlindinho Cruz, Igor Leal, Diogo Nogueira, Myngal, Mingauzinho e Gustavo Clarão.

A influenciadora virá na alegoria que representa as crônicas do Zeca Pagodinho, tem toda a relação com o dia a dia e com toda brincadeira que o cantor faz com as músicas, desde o amor até a gafieira. Já Xamã virá como destaque da alegoria que retrata a diversidade cultural do Brasil cantada por Zeca, que fez de Xerém um quintal musical e um terreiro de festas e folias.