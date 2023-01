Lexa samba muito no ensaio de rua da Unidos da Tijuca e termina a noite com o pé sangrando - Reprodução Internet

Publicado 19/01/2023 09:47 | Atualizado 19/01/2023 09:52

Rio - A cantora Lexa deu o seu melhor e suou a camisa no ensaio de rua da Unidos da Tijuca, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. A empolgação foi tanta que Lexa terminou a noite com o pé sangrando. A artista é rainha de bateria da agremiação e atraiu todos os olhares com um vestido bem curtinho nas cores da escola e com algumas transparências.

A Unidos da Tijuca será a quarta escola a atravessar a Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval. A agremiação levará para a Avenida o enredo "É onda que vai… É onda que vem… Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", do carnavalesco Jack Vasconcelos.