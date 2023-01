Giovanna Lancellotti é mestre de cerimônia em leilão beneficente da Beija-Flor - Rogério Fidalgo / AgNews

Giovanna Lancellotti é mestre de cerimônia em leilão beneficente da Beija-FlorRogério Fidalgo / AgNews

Publicado 18/01/2023 10:28

Rio - Giovanna Lancellotti, de 29 anos, desempenhou o papel de mestre de cerimônia no leilão beneficente da Beija-Flor de Nilópolis, realizado nesta terça-feira, no hotel Copacabana Palace. Na ocasião, a atriz, que é namorada de Gabriel David — filho de Anísio Abrahão David, presidente de honra da escola de samba —, esteve acompanhada pelo ator Anderson Muller no comando do evento.

Além dos artistas, personalidades como Milton Cunha e o presidente da Beija-Flor, Almir Reis, estiveram presentes no leilão. A Rainha de Bateria da escola, Lorena Raissa, também participou do evento, voltado para arrecadar fundos para o Instituto Beija-Flor, localizado em Nilópolis, na Baixada Fluminense do Rio.

Entre os itens leiloados estavam camisas de jogadores de futebol como Neymar e Gabigol, uma chuteira autografada por Vini Jr., prancha de surfe de Gabriel Medina e um figurino de show usado pela cantora Anitta. Toda renda adquirida será utilizada no projeto social promovido pelo Instituto, que auxilia mais de cinco mil pessoas no acesso à educação e cultura.