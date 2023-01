Gato de Salto estreia como muso da Lins Imperial na Sapucaí - Divulgação/Diego Mendes

Publicado 15/01/2023 13:11 | Atualizado 15/01/2023 13:14

Rio - A Lins Imperial abriu a primeira noite de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, neste sábado, com uma novidade. Com o enredo "Madame Satã - Resistir para existir", o desfile da escola de samba da Série Ouro contou com a participação do professor Gato de Salto, que fez sua estreia como muso da agremiação no Sambódromo.

"Estou emocionado, hoje foi a realização de um sonho. Me vestir de Pombagira, em um enredo de Madame Satã, tem muita representatividade. Aguardem, hoje foi só uma amostra, tem muito mais por vir no desfile oficial", prometeu o artista, citando o tema da agremiação para este ano que enfatiza a diversidade.

O professor de samba veio da Áustria para desfilar com a Verde e Rosa no Carnaval 2023. No ensaio deste sábado, Gato de Salto vestiu um figurino cheio de pedras brilhantes, inspirado nas damas da noite. O look, produzido no ateliê da artista Belinha Delfim, era composto de top, calcinha e um adereço de cabeça com rosas vermelhas.