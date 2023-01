LIESA divulga relação dos 36 julgadores que atuarão nos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial em 2023 - Eduardo Hollanda / LIESA

Publicado 14/01/2023 11:49

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou a relação dos 36 julgadores que atuarão nos desfiles do Grupo Especial, nos dias 19 e 20 de fevereiro, respectivamente domingo e segunda-feira de Carnaval.



A lista completa foi revelada após a conclusão do curso de jurados, realizado em três dias consecutivos, desde a última terça-feira (10) no auditório da instituição, no Centro.



Ao longo do período, os jurados tiveram noções básicas do regulamento dos desfiles de 2023 e foram instruídos pela entidade a respeito dos critérios que deverão considerar ao atribuir notas de 9,0 a 10 para o desempenho das agremiações, resumidos no manual do julgador.



Para o Carnaval, de acordo com o regulamento aprovado pelo plenário das escolas, o júri passou de 45 para 36 membros, com quatro deles para cada quesito, sendo eles Evolução, Bateria, Harmonia, Comissão de Frente, Fantasia, Enredo, Alegorias e Adereços, Mestre-sala e Porta-bandeira.



Representantes de cada um desses segmentos, inseridos nos quadros das agremiações, foram convidados para as palestras da semana, comandadas pelo presidente da Liga, Jorge Perlingeiro, e pelo coordenador do corpo de jurados, Julio Guimarães.



Os 36 julgadores atuarão em quatro módulos: dois no final do Setor 03, em dois pavimentos, o terceiro no Setor 06 e o quarto no Setor 10. Das quatro notas de cada quesito, a menor será descartada.



A apuração das notas acontecerá na tarde da Quarta-feira de Cinzas, dia 22 de fevereiro.

Confira a relação dos julgadores que atuarão no Carnaval 2023:



Evolução

- Gerson Martins

- Lucila Beaurepaire

- Mateus Dutra

- Verônica Cristina Torres

Bateria

- Ary Jayme Cohen

- Mila Schiavo

- Philipe Galdino

- Davis Rafael Barros Castro



Harmonia

- Bruno Marques

- Rodrigo Lima

- Jardel Maia Rodrigues

- Mirian Orofino Gomes



Comissão de Frente

- Rafaela Riveiro

- Ribeiro Raffael Araújo

- Raphael David Filho

- Paola Novaes



Fantasia

- Paulo Paradela

- Regina Oliva

- Sérgio Henrique

- Wagner Louza de Oliveira



Samba-Enredo

- Alfredo Del-Penho

- Alice Serrano

- Alessandro Ventura

- Felipe Trotta



Enredo

- Arthur Nunes

- Johny Soares

- Marcelo Rodrigues

- Figueira Carolina Vieira Thomaz



Alegorias e Adereços

- Madson Oliveira

- Fernando Lima

- Soter Bentes

- Walber Angelo de Freitas



Mestre-sala e Porta-bandeira

- Fernando Bersot

- Mônica Barbosa

- Paulo Rodrigues

- João Wlamir