Avenida Marques de Sapucaí receberá, nos dias 17 e 18 de fevereiro, os desfiles da Série Ouro do Carnaval 2023Estefan Radovicz/ Agência O Dia

Publicado 14/01/2023 08:57 | Atualizado 14/01/2023 09:03





Aqueles que forem selecionados, terão que efetuar o pagamento entre os dias 30 e 31, na Rua da Alfândega, nº 25, loja B/C, no Centro, das 10h às 16h. Caso o pagamento não seja concretizado, o pedido não será finalizado.

Rio - Começa na próxima quarta-feira (18) a venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba da Série Ouro, que desfilam na sexta e no sábado de Carnaval, no Sambódromo. As reservas para as frisas devem ser feitas pelo site de vendas, das 9h às 11h.O resultado dos contemplados será divulgado no dia 27 deste mês, pelo telefone (21) 3190-2100. O valores e mapa de dos ingressos estão disponíveis no site oficial da LIGA-RJ . O valor na fila A é de 1.400. As frisas nas filas B, C e D saem por R$ 900.Aqueles que forem selecionados, terão que efetuar o pagamento entre os dias 30 e 31, na Rua da Alfândega, nº 25, loja B/C, no Centro, das 10h às 16h. Caso o pagamento não seja concretizado, o pedido não será finalizado.

As frisas são consideradas os melhores ingressos para assistir aos desfiles. Localizadas ao nível do chão, o mais perto possível da pista, em quatro filas, de A a D. Cada módulo acomoda até seis pessoas dentro de um pequeno espaço.

A partir do dia 9 de fevereiro, começam as vendas para as arquibancadas, somente no stand de atendimento localizado na Passarela do Samba, atrás do Setor 11, na Rua Salvador de Sá. O horário de funcionamento será de segunda a sexta, das 10h às 16h, até acabarem os ingressos.

Confira a lista das escolas que irão desfilar:

Sexta-feira 17 de fevereiro

- Lins Imperial

- Vigário Geral

- Estácio de Sá

- Unidos de Padre Miguel

- Sossego

Sábado 18 de fevereiro

- União de Jacarepaguá

- Unidos de Bangu

- Em Cima da Hora

- Porto da Pedra

- União da Ilha

- Império da Tijuca

- Inocentes de Belford Roxo