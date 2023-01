Lavagem voltou a acontecer em 2022, após um 2021 sem Carnaval - Leo Cordeiro/Divulgação

Publicado 14/01/2023 12:28 | Atualizado 14/01/2023 13:26

Rio - A tradicional lavagem da Sapucaí na semana que antecede o Carnaval está confirmada. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) informou, neste sábado (14), que o evento acontecerá no dia 11 de fevereiro, às 18h30, antes dos ensaios técnicos da Vila Isabel e da Viradouro, conforme já havia sido divulgado no calendário oficial da entidade, em 1° de novembro do ano passado.

Cancelado em 2021 por causa da pandemia de covid-19, o ritual para levar boas energias aos desfiles voltou a acontecer em abril de 2022, uma vez que a folia foi adiada diante do aumento de casos da variante Ômicron. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também fez questão de garantir o evento em publicação numa rede social, neste sábado. "Mas é claro que vai ter a lavagem! Eu, hein….", publicou Paes no Twitter.



A lavagem da Sapucaí é uma tradição pré-Carnaval que reúne milhões de foliões dias antes dos desfiles. Com água benta, ramos, cânticos e danças, baianas e representantes de religiões de matriz africana e grupos carnavalescos espalham boas energias na avenida.

Temporada cheia de atrações

Os ensaios das escolas de samba da Série Ouro começam neste sábado (14) , na Sapucaí, com Lins Imperial, Estácio de Sá e Inocentes de Belford Roxo na passarela a partir das 20h. Já os do Grupo Especial acontecerão a partir de domingo, às 20h30, com Império Serrano e Paraíso do Tuiuti. A entrada é gratuita e os portões serão abertos às 17h.

Por facilitar o deslocamento do público, o Metrô estendeu o horário de funcionamento das estações Central e Praça Onze até meia-noite nos dias de ensaio, enquanto as outras funcionarão apenas para desembarque depois das 23h. Haverá também interdições no trânsito no entorno da Sapucaí nos próximos quatro fins de semana.

Os desfiles da Série Ouro estão marcados para os dias 17 e 18 de fevereiro, enquanto os do Grupo Especial acontecerão nos dias 19 e 20.