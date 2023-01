Ludmilla e Brunna Gonçalves comparecem ao ensaio da Beija-Flor de Nilópolis

Rio - Ludmilla, de 27 anos, marcou presença no ensaio da Beija-Flor de Nilópolis, na quadra da agremiação, na noite desta quinta-feira. A cantora, que estreia como intérprete da azul e branco no Carnaval do ano que vem, estava acompanhada da mulher, Brunna Gonçalves. Mãe da dona do hit 'Rainha da Favela', Silvana, também compareceu ao local, acompanhada do marido, Renato Araújo.

ao Dia, Em entrevista recente Ludmilla comentou o frio na barriga que dá de dividir os vocais com Neguinho da Beija-Flor. "Óbvio! O Neguinho! Tem noção? Eu admiro e respeito demais, ele é um ícone do Carnaval, dentre os intérpretes de samba, e eu vou estar ao lado dele, dividindo essa função que é tão importante. Uma verdadeira honra. Estou me preparando para retribuir e representar a escola à altura, me aguardem!".

A Beija-Flor será a quinta escola a desfilar pelo Grupo Especial na segunda-feira (20/02) de Carnaval, com o enredo “Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência”, dos carnavalescos André Rodrigues e Alexandre Louzada.

Relatar erro