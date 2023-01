Erika Januza cai no samba na quadra da Viradouro - Victor Chapetta / AgNews

Publicado 11/01/2023 08:59

Rio - Erika Januza, de 37 anos, mostrou que tem samba no pé, nesta terça-feira, durante o ensaio na quadra da Viradouro, localizada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. A atriz, que foi coroada Rainha de Bateria da escola em 2021, apostou em um vestido curto prateado e repleto de franjas.

O evento da Unidos do Viradouro contou ainda com a presença da jornalista Mariana Gross, que posou sorridente para os fotógrafos, usando um look florido. A atriz e apresentadora do programa "Saia Justa", Luana Xavier, e a atriz Mariana Sena, que está no ar na novela "Mar do Sertão", também acompanharam o ensaio.