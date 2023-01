Ensaios técnicos das escolas da Série Ouro começam dia 14 de janeiro, na Sapucaí - Reprodução / Internet

Publicado 11/01/2023 12:53

Rio - As escolas de samba que disputam o título da Série Ouro no Carnaval 2023 dão início a mais uma temporada de ensaios técnicos gerais na Marquês de Sapucaí. Quem fará a honra de abrir os trabalhos este ano é a escola Lins Imperial, fundada em 1963 no bairro do Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio.

A Liga-RJ divulgou o cronograma de ensaios técnicos da Série Ouro Divulgação



O calendário completo da simulação dos desfiles foi divulgado pela Liga-RJ e serão quatro sábados de muita festa para os integrantes das agremiações e público, que poderá acompanhar os treinos gratuitamente nas arquibancadas e frisas do Sambódromo. O calendário completo da simulação dos desfiles foi divulgado pela Liga-RJ e serão quatro sábados de muita festa para os integrantes das agremiações e público, que poderá acompanhar os treinos gratuitamente nas arquibancadas e frisas do Sambódromo.

A Lins Imperial abre a sequência, às 20h, no sábado (14), e a São Clemente será a responsável por fechar a temporada, em 4 de fevereiro. Ainda neste próximo sábado, Estácio de Sá (21h) e Inocentes de Belford Roxo (22h) completam a noite que inaugura a maratona de simulações dos desfiles.

As escolas do Grupo Especial, a elite do samba carioca, ensaiam aos domingos. No dia 15, será a vez de Império Serrano, nove vezes campeã do carnaval, e atual vencedora da Série Ouro, abrir os trabalhos às 20h30, seguida pela Paraíso do Tuiuti, às 22h.