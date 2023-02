Xamã se apresenta no Rio de Carnaval, no MAM - Webert Belicio / Agnews

Xamã se apresenta no Rio de Carnaval, no MAMWebert Belicio / Agnews

Publicado 16/02/2023 15:49 | Atualizado 16/02/2023 15:58

Rio - Além dos blocos espalhados pela cidade , há mais uma opção de diversão para quem quer curtir o Carnaval deste ano. É o evento 'Rio de Carnaval' que acontece nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM) desta sexta-feira, dia 17, até o próximo sábado, dia 25, com apresentações de pop, samba, funk, rap, eletrônico e atrações LGBTQIA+. Entre as atrações confirmadas estão Xamã, Belo, Clareou e muito mais.

fotogaleria

Cada dia de festa será apresentado por um bloco. Nesta sexta-feira, por exemplo, tem o Bloco da Pineapple com Xamã, Poesia Acústica, Bin, entre outros. Sábado, é a vez do Amigos da Onça com o grupo SIBC animar a galera. Domingo o agito fica por conta do Treta Bloco com New Kids On The Bloco e convidados. Na segunda-feira, o Bloco Chá da Alice com Hitmaker, Vitão e mais artistas vai empolgar os foliões.

O pagode vai rolar solto no Bloco do Caju pra Baixo com Belo, Suel, Tá na Mente, grupo Clareou e outros, nesta terça-feira. Na quarta-feira, o axé da Bahia vai tomar conta do local, com Rio Bahia Pirata com o grupo BaianaSystem.

Confira a programação completa abaixo:

Sexta-feira, dia 17:

Bloco do PNPL (PINEAPPLE), a partir das 20h

Poesia Acústica + Xamã + Derxan + Bin + Borges + Oruam + Chefin + PL Quest + Lourena + Chris MC + N.I.N.A + César MC

Sábado, dia 18:

Baile de Carnaval Amigos da Onça, a partir das 16h

SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) + Rincon

Domingo, dia 19:

Treta Bloco, a partir das 16h

Nem Kids On The Bloco +participações

Segunda-feira, dia 20:

Bloco do Chá, a partir das 16h

Vitão + Hitmaker + Que Pena Amor + Sereias da Guanabara + Meu Carna é Funk + Giordanna + Bruna Strait + Pivete + Leo Gatuso + Gui Serrano + Victor Mencarelli + Caio Bucker

Terça-feira, dia 21:

Bloco do Caju Pra Baixo, a partir das 16h

Belo + Vitinho + Suel + Clareou + Julio Sereno + Tá na Mente + outros

Quarta-feira, dia 22:

Rio Bahia Pirataria, a partir das 16h

Baiana System + participações

Sexta-feira, dia 24:

Ressaca do Maneirinho e Delacruz, a partir das 18h

Sábado, dia 25:



AME Carnaval, a partir das

Pista 1: Amine Edge & Dance, Abbud, Alan Fack, Bernardo Campos, Carnevalli+ Vidal (Bugpixel), Coletivo Pirajá, Elisa Amaral, Flo Massé, Felipe Fella, Flow & Zeo, Heloah, Leo Janeiro e outros.

Pista 2: Ana Olivetti, Bea Ferretti, Carol Hollanda, Chris Rocha, Gadelha, Geluk, Lacca, Rafael Nazareth, Redfox, Ricardo Estrella, Sam Ferry, Sarah Andersson, e outros.