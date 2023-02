A Vila apresenta exemplos de festas com influência religiosa no mundo todo, sobretudo no Brasil - Diego Mendes/Vila Isabel

Publicado 16/02/2023 09:55 | Atualizado 16/02/2023 10:31

Rio - A religiosidade que motiva grande parte das comemorações em todo o mundo tem sua origem em cultos a divindades consideradas profanas. A Vila Isabel perpassa em seu enredo "Nessa Festa, Eu Levo Fé" desde a mitologia greco-romana até o nosso São João, passando pela cultura indígena de Parintins e toda influência africana nas festas em todo o Brasil. A azul e branco será a terceira a desfilar na segunda (20), entre meia noite e 0h20.

A ideia de unir festejos com religiosidade é seguida por vários países ao redor do mundo. Isto, desde os tempos da Babilônia. Na contemporaneidade, podemos citar como exemplo a Festa das Cores, na Índia, a de St. Patrick, na Irlanda, o próprio Ano Novo Chinês, cuja comemoração dura 15 dias. E, no Brasil, evidentemente, toda influência de matriz africana, como as que podemos presenciar na Bahia mais fortemente.

O cortejo que invadirá a Avenida promete contagiar o público para cantar forte e cantar alto, embalado pelo ritmo emocionante da bateria, a famosa Swingueira de Noel. A ideia é colocar todos para dançar e evocar a divindade que deu origem ao Carnaval.

Em sua terceira passagem pela Vila, o carnavalesco Paulo Barros revela que a questão da pandemia, a necessidade de isolamento e afastamento social, foi fator determinante para a escolha do enredo.

"Não teve ninguém que não tenha ficado triste com a pandemia. Hoje, a possibilidade de pensar e apresentar um carnaval sem mais tantas restrições traz, naturalmente, esse sentimento de alegria e diversão que decidimos colocar no enredo. Foi uma coisa quase que natural escolher festejar", contou o tetra campeão do Grupo Especial.

Cante com a Vila

Autores: Dinny da Vila, Kleber Cassino, Mano 10, Doc Santana e Marcos

Intérprete: Tinga

Viver, sentir prazer

Eu quero é mais me embriagar de tanto amor

Ver o sagrado e o profano em sintonia

Cair dentro da folia foi deus Baco que ensinou

O mundo canta forte, canta alto

Pelas ruas o cortejo

No batuque e na dança

Pedir, agradecer e celebrar é o dom de superar

Renovando a esperança



Eu sou da Vila batizado no terreiro

São Jorge protetor, Salve o padroeiro!

A voz do morro traz o samba na raiz

O ano inteiro sou festeiro e sou feliz



Seguindo em frente encarando o dia a dia

É garantido e caprichoso emocionar

Na explosão de cores, show de alegria

Água de cheiro oferendas ao mar

Pulei fogueira, anarriê no arraiá brinquei

Na despedida também festejei

Renasce na saudade a nossa devoção

Vou respeitando a diversidade

Seja qual for a religião



O Rei Momo convidou minha Vila Isabel

Nessa festa eu levo fé

Sou herdeiro de Noel

No tambor da Swingueira

Toda a luz do meu axé... Evoé... Evoé!

Ficha técnica:

Enredo 2023: "Nessa festa, eu levo fé"

Carnavalescos: Paulo Barros

Diretor de Carnaval: Moisés Carvalho

Intérpretes: Tinga

Mestre de Bateria: Macaco Branco

Rainha de Bateria: Sabrina Sato

1º Mestre-sala e Porta-bandeira: Cris Caldas e Marcinho Siqueira

Comissão de Frente: Alex Neoral e Marcio Jahú