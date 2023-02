Carnaval

Portela vai celebrar 100 anos de fundação com homenagens a baluartes na Sapucaí

Escola vai apresentar o enredo "O azul que vem do infinito", contado a partir do olhar de cinco personagens que contemplaram toda a história da 'Majestade do Samba'

Publicado 15/02/2023 18:21 | Atualizado há 20 horas