Ivete Sangalo comandou o Trio Pipoca no Carnaval de Salvador Foto: André Müzell/AgNews

Publicado 16/02/2023 17:18

Rio - Ivete Sangalo deu iniciou ao Carnaval de Salvador nesta quinta-feira (16) e não segurou as lágrimas ao subir no Trio Pipoca durante o Circuito Barra-Ondina. A artista de 50 anos celebrou o retorno da festa após dois anos sem folia devido a pandemia da Covid-19.

"Muito emocionada e agradecida pela oportunidade da gente poder pular Carnaval de novo. Da gente poder se encontrar, da gente poder recobrar a relação que a gente tem uns com os outros, que é fundamental na nossa vida. Agradecer a Deus e a todos os orixás por essa oportunidade de estar em Salvador da Bahia fazendo a pipoca da Veveta junto com vocês", afirmou.

Esbanjando estilo, a cantora escolheu um look vermelho com brilho e chapéu de caubói. A cantora ainda comandará o bloco Coruja no sábado e na segunda-feira. A abertura do Carnaval de Salvador com o trio de Ivete Sangalo foi transmitido pela TV Globo e o Globoplay.