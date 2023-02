Sabrina Sato visita barracão da Vila Isabel na Cidade do Samba - Reprodução do Instagram

Publicado 16/02/2023 11:28

Rio - Sabrina Sato, de 42 anos, marcou presença no barracão da Vila Isabel, na Cidade do Samba, nesta quarta-feira, e esbanjou simpatia no local. Rainha de bateria da agremiação, a apresentadora conferiu de pertinho algumas alegorias e fantasias da escola, conversou com os aderecistas e o carnavalesco Paulo Barros e até sambou ao lado do passista Mika.

Um vídeo da visita de Sabrina foi publicado no perfil da agremiação no Instagram. "Ela veio conferir de pertinho o que estamos preparando para o nosso carnaval e ficou simplesmente encantada. Gostou tanto que ficou sem palavras", dizia a legenda.

Através dos comentários, a apresentadora adiantou que a azul e branco vai fazer bonito na Avenida. "Eu estou impressionada com tanta beleza e amor. Viva nossa Unidos de Vila Isabel e todos que trabalham no barracão com tanta dedicação e profissional. São verdadeiros artistas do carnaval. Vamos fazer um desfile que vai entrar pra história".







Neste ano, a Vila Isabel leva para a Sapucaí toda a poesia das festividades de cunho religioso, que mobilizam a população brasileira todos os anos, através do enredo "Nesta festa, eu levo fé", assinado pelo carnavalesco Paulo Barros. A azul e branco será a terceira a desfilar na segunda (20), entre meia noite e 0h20.