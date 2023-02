Ruas do Centro devem ficar lotadas durante os dias de Carnaval - Fernando Maia / Riotur

Publicado 16/02/2023 16:04 | Atualizado 16/02/2023 16:09

Rio - O Carnaval começa nesta sexta-feira (17) e promete levar milhares de pessoas para as ruas do Rio de Janeiro. Diversos foliões devem desfilar em blocos e acompanhar os desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Para a locomoção, diferentes meios de transportes montaram um esquema especial para auxiliar os passageiros nos dias de festa.

As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca funcionarão no horário normal, das 6h à meia-noite, durante todos os dias do Carnaval. De sábado (18) até a quarta-feira (22), a operação será realizada com intervalos de 20 minutos. A partir das 14h da Quarta-feira de Cinzas, os intervalos serão de 10 a 20 minutos.

A circulação dos trens será mantida até que sejam identificadas aglomerações de foliões na via pública que possam impactar a locomoção dos veículos ou segurança de usuários e pedestres. Tão logo haja dispersão da multidão, a operação será retomada.

Segundo a Prefeitura do Rio, as linhas de ônibus sofrerão modificações nos itinerários que passam por áreas interditadas. Como nos anos anteriores, todas as linhas das Zonas Norte e Oeste para o Centro e Zona Sul farão desvio pelo Rio Comprido. As linhas provenientes da Zona Sul circularão pela pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira.

Todas as mudanças no caminho dos ônibus podem ser consultadas clicando aqui

BRT

A MOBI-Rio informou que as pessoas que quiserem se deslocar para os desfiles da Nova Intendente, via BRT, deverão utilizar as estações Campinho ou Pinto Teles para a chegada ao evento. O retorno deverá ser realizado pelo Terminal Paulo da Portela.

Funcionamento durante os dias de desfile:

- Estações Campinho e Pinto Teles – 9h às 21h

- Demais Terminais e Estações – 4h à 0h

Programação da operação para os dias de carnaval:



- Sábado (18): planejamento normal;

- Domingo (19): planejamento de sábado;

- Segunda-feira (20): planejamento de sábado;

- Terça-feira (21): planejamento de sábado;

- Quarta-feira (22): planejamento normal.

Metrô

O MetrôRio funcionará 24h a partir das 5h desta sexta-feira (17) até meia-noite de terça-feira (21). A partir de sábado (18), a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, sem necessidade de transferência na estação Estácio. As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. No sábado de Desfile das Campeãs (25), o metrô volta a funcionar na madrugada até as 23h de domingo (26).

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental - Gávea e Botafogo - Gávea) vão operar das 5h às 23h30, na sexta, sábado e segunda-feira (17, 18 e 20). Já no domingo e na terça-feira (19 e 21), o funcionamento será das 7h às 22h30.

Estações indicadas para acesso à Sapucaí:

Setores pares: Praça Onze | Setores ímpares: Central do Brasil/Centro

Trem

Por conta do carnaval, a SuperVia vai reforçar a operação dos trens com a oferta de viagens extras ao longo do dia e nas madrugadas para os ramais Japeri e Santa Cruz (atenderão também as estações do ramal Deodoro) e Saracuruna, de sexta (17) até terça-feira (21).



A estação Central do Brasil ficará aberta do início da operação desta sexta-feira (17) até o último trem de terça-feira de carnaval (21). Na operação das madrugadas, todas as outras estações do sistema ferroviário funcionarão somente para desembarque de passageiros.

- Sexta-feira de carnaval (17):

Os trens vão circular com a grade horária de dia útil e haverá a oferta de trens extras após o fim da operação comercial regular, estendendo a circulação ao longo da madrugada.

- Sábado (18):

Os trens vão operar de acordo com a grade horária de sábados, com a disponibilização de trens extras nos ramais Japeri e Santa Cruz ao longo do dia (de acordo com a movimentação de passageiros, monitorada pelo Centro de Controle Operacional da concessionária), na madrugada de sábado e após a operação regular.

- Domingo (19), segunda (20) e terça-feira de carnaval (21):

A operação seguirá a grade de domingos e feriados, com acréscimo de viagens para os ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna ao longo dos dias (de acordo com a movimentação de passageiros, monitorada pelo Centro de Controle Operacional da concessionária), após a operação regular e nas madrugadas.

- Quarta-feira de Cinzas (22):

A grade de referência será a de sábado e haverá viagens extras ao longo do dia, de acordo com a demanda de clientes. No final do dia também haverá partidas extras da Central e dos terminais, para igualar o término da operação comercial a um dia útil.

Barcas

A CCR Barcas vai operar com grade especial na segunda-feira de Carnaval (20) e na Quarta-feira de Cinzas (22). Na linha Arariboia, será praticada a grade de sábados, com viagens a cada 30 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h30, no trajeto Rio-Niterói.

Nesses dias, não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá. Já as linhas Paquetá e da Divisão Sul funcionarão com grade regular de dias úteis.

Na terça-feira (21), a concessionária irá operar com a grade de domingos e feriados nas linhas Arariboia, com viagens a cada 60 minutos, e Paquetá. Nesse dia, as linhas Charitas e Cocotá não funcionarão.