Sapucaí recebe os últimos retoques para maratona de desfiles que começa na sexta-feira (17)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/02/2023 15:45

Rio - Os próximos dias serão de verdadeira maratona na Marquês de Sapucaí. Já na próxima sexta-feira (17), sete escolas vão desfilar pela Série Ouro, uma espécie de segunda divisão do carnaval carioca. A somar com as outras oito de sábado (18), ao todo 15 agremiações vão disputar o posto de campeã, que garantirá um lugar na elite em 2024. O evento será transmitido pela Band.

Nesta quinta-feira (16), a Marquês de Sapucaí recebeu os retoques para receber o público que promete encher as arquibancadas e camarotes do Sambódromo para, contando com o desfile das campeãs, cinco dias de muito samba e batucada.

Pelo sorteio feito pela Liga RJ em 2023, as escolas seguirão a seguinte ordem no desfile:

Sexta-feira (17):

21h15 - Arranco de Engenho de Dentro



A primeira escola a desfilar na Série Ouro, a campeã do primeiro dia de desfile da Prata, traz enredo a respeito de José Gomes da Costa, também conhecido como Zé Espinguela, jornalista, escritor, pai-de-santo e sambista carioca, integrante do Bloco dos Arengueiros e fundador da Estação Primeira de Mangueira.

22h20 - Lins Imperial



A escola do bairro da Zona Norte, 12ª colocada na classificação do ano passado, apresenta a história de um dos personagens mais representativos da vida noturna e marginal da Lapa carioca na primeira metade do século XX: João Francisco dos Santos, mais conhecido como Madame Satã.

23h25 - Vigário Geral



Escola que foi 10ª colocada no ano passado vai levar enredo lúdico para Avenida. A agremiação promete fazer o público embarcar em uma viagem de volta à infância com o enredo "A Fantástica Fábrica da Alegria", em alusão ao filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate", sucesso nos anos 70, reeditado em 2005.

0h30 - Estácio de Sá



A tradicional escola do Rio, em 2022, recantou o famoso enredo sobre o Flamengo, de 1995, mas acabou amargando a 8ª posição. Este ano, a agremiação vai homenagear especificamente o São João de São Luís do Maranhão, tanto o pagão quanto o religioso, e irá promover o encontro entre São João e São Luís no céu.

1h35 - Unidos de Padre Miguel



Há muito de cultura árabe no nordeste do Brasil, você sabia? É isso que vai provar a escola da Zona Oeste do Rio, 5ª colocada em 2022. A escola vai fazer um paralelo entre o deserto e o sertão trazendo elementos que mostram a influência estrangeira na região.

Diretor da UPM, Cícero Costa afirma que a vermelho e branco vem com tudo para esse carnaval. "As pessoas podem esperar uma escola coesa, unida, com sede de vencer e que está pronta para cantar com orgulho e com muita garra", disse.

2h40 - Acadêmicos de Niterói



Antiga Acadêmicos do Sossego, a Acadêmicos de Niterói recebeu os direitos de destilar na Série Ouro com novo nome, mas com a mesma garra de quem foi a 6ª colocada no ano passado. A escola desfila para homenagear os 450 anos de Niterói, cidade da Região Metropolitana do Rio.

3h45 - São Clemente

Rebaixada do Grupo Especial em 2022, São Clemente vai encerrar o primeiro dia de desfiles da Série Ouro levando para a Avenida, mirando a volta à elite com um novo olhar sobre o "descobrimento" do Velho Mundo. A escola promete apresentar sátiras para o público se divertir e também refletir.