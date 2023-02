Ludmilla e Neguinho da Beija-Flor - Eduardo Hollanda / Divulgação

Publicado 16/02/2023 22:01 | Atualizado 16/02/2023 22:04

Rio - Neguinho da Beija-Flor celebrou a parceria que fará com Ludmilla no desfile da "Soberana", na próxima segunda-feira, na Marquês de Sapucaí. Em entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV!, o intérprete da escola de Nilópolis comenta a participação da cantora na festa deste ano.

"Ludmilla é uma excelente sambista e o enredo tem muito a ver com ela, que é ‘Brava Gente! O Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência’", destaca Neguinho, citando o título do enredo dos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues. O compositor de 79 anos ainda enfatiza: "Ela tem a juventude. Nós do samba temos que renovar e trazer o jovem".

Com 49 anos de carreira no samba, o cantor também revela já ter cogitado fazer uma pausa em sua atuação como a voz principal da agremiação que busca o 15º título no Carnaval carioca. "Eu quis parar porque tem pessoas novas querendo cantar e estou ocupando a cadeira há muito tempo. Tem que dar oportunidade para outros. Mas o presidente (da escola), disse: ‘Não, pelo amor de Deus! Não faça isso comigo’", contou ele.