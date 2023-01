Bloco da Anitta tomou o Centro do Rio em 2020 - Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 09/01/2023 19:00

Rio - A preparação para o Carnaval de rua no Rio já começou. Depois de dois anos sem desfile por causa da pandemia da covid-19, a Riotur confirmou nesta segunda-feira (9) o retorno dos megablocos como o Bola Preta, Monobloco, Fervo da Lud e Bloco da Anitta.

Segundo a Riotur, o desfile, realizado nas ruas do Centro, terá um esquema especial com o objetivo de facilitar na hora da dispersão. No entanto, a empresa ainda não definiu o circuito completo. São esperadas cinco milhões de pessoas desfilando com suas fantasias e alegria com o retorno da festa que começa no dia 20 de janeiro.

Até o momento, 433 blocos já foram autorizados a desfilar em uma lista preliminar, conforme informado pela Riotur. A prefeitura já recebeu 613 pedidos de grupos que querem festejar nas ruas da cidade. Em 2020, esse número foi de 754 e ocorreram 427 desfiles.

Esse ano o número de desfiles na Zona Sul será menor do que em 2020. Naquele ano, foram 110, em 2023 serão 94. Ronnie Costa, presidente da Riotur, informou que algumas alterações foram planejadas para garantir a organização da festa.



“Já é uma tradição que os blocos de rua arrastem milhares de foliões por todos os cantos da Cidade. Este ano estamos fazendo pequenos ajustes para que a retomada do Carnaval de rua no Rio seja espetacular. Organização, acessibilidade e muita alegria serão a marca do Carnaval de rua 2023”, destacou.

Confira os megablocos já confirmados

- Bola Preta



- Fervo da Lud

- Bloco da Anitta

- Monobloco

- Chora me Liga

- Carrossel de Emoções

Esquema

A partir do dia 20 de janeiro, a prefeitura informou que vai disponibilizar 220 ambulâncias e oito postos médicos que serão operados pela Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é não inflar o sistema público com atendimentos médicos de baixa complexidade.



A Riotur ainda ressaltou que o folião vai contar com 34 mil banheiros químicos posicionados por onde passarão os blocos, sendo 10% para pessoas com deficiência, os chamados PCDs. O número de operadores de trânsito dobrou. Neste ano serão 3.250 agentes, em 2020 foram 1.500. E para ajudar na limpeza da cidade, a Comlurb vai disponibilizar mil contentores de 240 litros.



Dez mil vendedores autônomos serão cadastrados, identificados com colete e receberão treinamento da Riotur para atuar nos blocos.