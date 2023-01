Viviane Araujo mostra que tem samba no pé em ensaio do Salgueiro - AgNews

Publicado 06/01/2023 09:00 | Atualizado 06/01/2023 09:01

Rio - Nos preparativos para o Carnaval, Viviane Araujo, de 47 anos, mostrou que tem samba no pé durante o ensaio na quadra do Salgueiro, escola em que é Rainha de Bateria. A atriz optou por um look vermelho, curtinho e repleto de franjas, para participar do evento, que ocorreu na noite desta quinta-feira.

Viviane, que possui uma dupla jornada no Carnaval, já que também ocupa o posto de Rainha de Bateria da Mancha Verde, escola de samba de São Paulo, aproveitou a noite ao lado do marido, Guilherme Militão, que decidiu prestigiar a esposa. No mesmo dia, o filho do casal, Joaquim, completou 4 meses de vida e ganhou uma homenagem da mãe.



"Hoje papai e mamãe me levaram na minha consulta de 4 meses com a minha pediatra Giulia Abuassi. Ela me examinou todinho e disse que eu 'estou ótimo, cada dia mais espertinho!' Fiquei todo bobo!", escreveu Viviane Araujo em seu perfil do Instagram.