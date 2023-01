Unidos da Tijuca anuncia vagas disponíveis para alas e alegorias coreografadas - Mauro Samagaio / Divulgação

Publicado 05/01/2023 09:29

Rio - A contagem regressiva para o Carnaval já começou, mas ainda dá tempo de se preparar para desfilar na Marquês de Sapucaí! A Unidos da Tijuca, por exemplo, busca novos integrantes para as alas e as alegorias coreografadas da agremiação. As inscrições são realizadas todas as quartas-feiras, das 19h às 21h, na quadra da escola, no Santo Cristo. Não será exigida experiência com dança.

Para realizar a inscrição é necessário levar uma foto 3x4, comprovante de residência, xerox do RG e se dirigir a um dos coreógrafos para demais informações. Os candidatos precisam ter disponibilidade para ensaiar e aptidão para execução das coreografias idealizadas.



Os interessados podem também entrar em contato com os coreógrafos através dos seguintes telefones (whatsaap): Fábio Costa (21 98360-7039); Tony Tara (21 99954-4440); Edu & Beto (21 98724-5585) e Tio Fábio (21 96933-8086).



A Unidos da Tijuca será a quarta escola a desfilar no domingo de carnaval, dia 19 de fevereiro, pelo Grupo Especial com o enredo "É onda que vai… É onda que vem… Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos.