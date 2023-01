Acadêmicos do Salgueiro convoca professores para o projeto 'Sambando para o Futuro' - Divulgação

Acadêmicos do Salgueiro convoca professores para o projeto 'Sambando para o Futuro'Divulgação

Publicado 03/01/2023 16:18

Rio - O Acadêmicos do Salgueiro está recrutando professores voluntários para participarem do projeto 'Sambando para o Futuro', com o objetivo de preparar jovens para o Enem de maneira gratuita. Para os profissionais interessados, é necessário ser graduado ou estar em processo de graduação na matéria desejada, além de disponibilidade e comprometimento. As aulas acontecem aos sábados, das 08h às 14h.

Já as inscrições para novos alunos acontecem neste mês, do dia 09 a 31. É necessário ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o último ano. As aulas têm previsão de início em 04 de fevereiro.