Unidos da Tijuca inicia ensaios de rua nesta quarta-feira - Divulgação / Mauro Samagaio

Publicado 02/01/2023 09:57 | Atualizado 02/01/2023 09:57

Rio - A menos de dois meses do Carnaval, a Unidos da Tijuca se prepara para pisar na Marquês de Sapucaí a partir desta quarta-feira, às 21h. A agremiação ensaiará na rua semanalmente, durante todas as quartas, até o dia do evento. A concentração para os treinos acontece às 20h, na quadra da escola, localizada na Avenida Francisco Bicalho nº 47, próximo a Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo.

A Unidos da Tijuca será a quarta escola de samba a desfilar no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro, pelo Grupo Especial. Com o enredo "É onda que vai… É onda que vem… Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, a agremiação está focada em conquistar ótimos resultados.



"Elaboramos um planejamento que foi iniciado em outubro e vem preparando todos os componentes da escola para cantar com imponência nosso samba-enredo e mostrar a garra e a emoção dos nossos segmentos", explica o diretor de carnaval e harmonia Fernando Costa.