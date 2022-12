Regina Casé e Matheus Nachtergaele serão Maria Bonita e Lampião no desfile da Imperatriz de 2023 - Divulgação

Publicado 21/12/2022 14:26 | Atualizado 21/12/2022 14:36

Rio - Leandro Vieira convidou a dupla Regina Casé e Matheus Nachtergaele para personificarem Lampião e Maria Bonita no desfile da Imperatriz Leopoldinense em 2023. Os atores estiveram no barracão da escola, na Cidade do Samba, nesta semana, para conhecerem os figurinos desenvolvidos pelo carnavalesco. O enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" se debruça nas visões delirantes dos cordéis nordestinos que contam histórias fantásticas sobre a chegada de Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, ao céu e ao inferno.

Este será o o primeiro papel de protagonista de Matheus Nachtergaele na Marquês de Sapucaí. O ator não escondeu a alegria do convite para representar o personagem central do enredo no abre-alas da escola de samba. "Me sinto extremamente alegre por ser o Lampião desse desfile. Estou muito feliz em estar na Sapucaí com a Imperatriz Leopoldinense neste ano de retomada do nosso amor próprio", declara.

O ator também falou da sua relação com o Nordeste. Ao longo da carreira, Nachtergaele deu vida a personagens nordestinos que marcaram a dramaturgia nacional, como João Grilo, no clássico "O Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna, transformado em minissérie e filme.

"Sou estranhamente um filho de belga, nascido em São Paulo, mas que fui recrutado desde sempre para personagens nordestinos. De certa maneira, o João Grilo me deixou no coração dos nordestinos como um símbolo deles. Então, o chamado do Leandro tem a ver com isso e o meu sim também tem a ver com isso", afirma Matheus, que também comemora a oportunidade de contracenar com Regina Casé.

"Regina também tem essa questão de proximidade com o Nordeste. Sou fã dela, mas nunca tivemos essa chance de contracenar antes. Achei linda a escolha dela, que é maior que eu, para representar Maria Bonita. Isso conversa um pouco com as questões atuais de machismo e feminismo. Regina é generosa como atriz e como corpo de mulher. É uma brasileira opulenta e exuberante. Eu sou do tipo mirradinho", contextualiza ele.

Admiradora do trabalho do carnavalesco, Regina Casé também não escondeu o entusiasmo de estar na Avenida em 2023 como destaque do carnaval do artista. "Receber um convite do Leandro para vir no abre-alas da Imperatriz não é um convite. Pra mim, que sou fã, é quase uma ordem. Vim imediatamente ser a sua Maria Bonita", brinca a atriz, que aproveita a oportunidade para mandar um recado à comunidade. "Eu quero todo o Complexo do Alemão comigo, sambando feliz, comemorando o ano novo que só começa com o carnaval", disse ela.

Carioca, mas com raízes nordestinas, Regina conta que o enredo encontrou terreno afetuoso em seu coração. "O tema tem tudo a ver comigo. Minha família é toda de Pernambuco, a terra de Lampião. Meu tio avô era palhaço da feira de Caruaru. Esse universo é o meu mundo. É a minha criação", revela.