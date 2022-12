Luanda Araújo é a nova musa da comunidade da Unidos de Padre Miguel - Divulgação

Luanda Araújo é a nova musa da comunidade da Unidos de Padre MiguelDivulgação

Publicado 19/12/2022 14:52 | Atualizado 19/12/2022 15:46

Rio - Luanda Araújo foi anunciada como a musa da comunidade da Unidos de Padre Miguel. Aos 32 anos, a passista recebeu o convite na última sexta-feira (16), durante o primeiro ensaio de rua da escola, na Vila Vintém. Após o anúncio, Luanda comemorou nas redes sociais: "Estou muito feliz! Defenderei meu pavilhão com muito orgulho!"

fotogaleria

Parte da agremiação há 14 anos desfilando pela comissão de frente e ala das passistas, Luanda conta: "Receber o convite da escola foi uma grande surpresa pra mim. A sensação é mágica. Tive alguns problemas pessoais e cheguei a pensar em me afastar do samba, mas o convite da Unidos veio de certa forma para me reerguer e não me deixar desistir do carnaval. Sei que é uma grande responsabilidade e o sonho de muitas meninas. Estou muito feliz e muito grata".

Em 2023, com o enredo "Baião de Mouros", dos carnavalescos Edson Pereira e Wagner Gonçalves, a Unidos de Padre Miguel será a quinta a desfilar na sexta-feira de carnaval, pela Série Ouro.