Milton Cunha é uma das maiores personalidades do carnaval carioca - Mauricio Fidalgo

Publicado 19/12/2022 15:39 | Atualizado 19/12/2022 16:37

Rio – Um grande evento vai reunir 1.500 passistas de escolas de todo o Brasil no Parque de Madureira, Zona Norte do Rio, no dia 8 de janeiro, às 17h, para celebrar a arte da dança do samba. O encontro será apresentado pelo carnavalesco e comentarista Milton Cunha.



Denominada Baile dos Passistas, a iniciativa surgiu em 2017, sempre trazendo um homenageado anual para que as novas gerações celebrem a ancestralidade. A ação, que não visa competividade e nem comparativos, terá como homenageado Careca, grande baluarte do Império Serrano. O evento é aberto ao público e terá transmissão on-line pela Fita Amarela, no YouTube.



Ao todo, serão 57 escolas representadas. A organização está a cargo da Associação dos Passistas de Samba no Pé do Brasil Ciro do Agogô (APASB).