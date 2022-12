Viviane Araújo dá show de samba no pé no ensaio de rua do Salgueiro

Rio - A rainha de bateria Viviane Araújo, de 47 anos, mostrou todo seu samba no pé no ensaio de rua do Salgueiro, que aconteceu na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. Deslumbrante, Vivi escolheu um body vermelho e cheio de franjas para a ocasião. Ela já havia mostrado seu look antes de sair de casa nas redes sociais antes do ensaio.